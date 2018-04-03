Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube'a neden girilmiyor, YouTube mu çöktü, dünyanın en büyük video paylaşım sayfası YouTube'a erişim problemi yaşandığı ileri sürülüyor. Peki YouTube çöktü mü, YouTube'a neden giremiyorum? gibi sorulara cevap arıyorsanız haberimize bakabilirsiniz. İşte YouTube ile ilgili detaylar...

YouTube'ta yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar sayfalarına gitmek istediklerinde “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşıyor.

Avrupa'da Almanya en çok rahatsızlık bildiren ülkeler arasında yer alıyor. Etkilenen kullanıcılar temel olarak videoları görüntüleme, arama ve giriş yapma sorunları bildiriyor. Bununla birlikte, diğer kullanıcıların işlevleri ile ilgili hiçbir sorunları yok. Şu anda sadece Youtube üzerindeki mevcut videolara sorunsuz erişim sağlanabiliyor.

YouTube tarafından çökme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geldikçe,sizlere aktaracağız.