Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Suudi Arabistan'da yakın zamanda tahta geçmesi beklenen Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın "cinsiyet eşitliği" adıyla başlattığı kadın açılımı iPhone kullanıcılarına yaradı. Apple iOS 11.3 güncellemesi ile Arap ülkelerine yönelik FaceTime özelliğini yeniden aktive edince Türk iPhone X kullanıcıları bir gecede 500 lira kazanç sağladı.

Steve Jobs tarafından ilk defa 2010 yılında tanıtılan FaceTime uygulaması kullanıcılara görüntülü ve sesli görüşme imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz 2016 gecesi FaceTime ile canlı yayında tele-vizyona bağlanarak tüm Türkiye’yi meydanlara davet etmiş ve destansı mücadeleyle darbe girişiminin önüne geçmişti. Türkiye siyasi tarihine adını yazdıran bu uygulama her ülkede çalışmıyor. Apple özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinde satılan iPhone cihazlarını siyasi nedenlerden devre dışı bırakıyordu. Prens Salman'ın kara çarşaf ile başlayan kadın açılımı bu ülkelerde FaceTime'ın da önünü açtı. Açılıma destek veren Apple, iOS 11.3 güncellemesiyle FaceTime'ı yeniden aktife ederek kullanıcıların hizmetine sundu. Peki bundan Türk kullanıcıları nasıl kâr etti? Türkiye son 10 yılda 142 milyon cep telefonu ithal etti. Bugüne kadar ithal telefona ödenen para ise 2,8 milyar doları buldu. Türkiye'de pazarı ise Apple ve Samsung domine ediyor. Ancak Türk tüketiciler vergiler sebebiyle bu markaları Dubai'den almayı tercih ediyor. iPhone X'in fiyatı Türkiye'de vergilerle beraber 6 bin lirayı aşarken Dubai'de 4.500 liraya geliyor. Dubai'de iPhone almak istediğinizde ise size "FaceTimelı mı yoksa FaceTimesız mı olsun" diye soruyorlar. Eğer FaceTime özelliği yoksa 500 lira daha ucuza alabiliyorsunuz. Böylece iPhone X'e 2 bin liraya kadar daha ucuz bir fiyatla sahip olabiliyorsunuz. Kullanıcılar IMEI kayıt işlemini için 171 TL harç ödeyerek bu telefonları rahatlıkla Türkiye'de kullanabiliyor. Apple'ın son güncellemesiyle birlikte Duibai menşeli telefonlara bir gecede FaceTime geldi. Kullanıcılar yaklaşık 500 liraya kadar ucuza aldığı telefonların fiyatı bir gecede arttı. Türkiye'de binlerce iPhone X kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde kazanç milyonlarca lirayı buldu.