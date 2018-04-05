Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde 9'uncu defa kapılarını ziyaretçilere açtı. Zirve 30'un üzerinde oturumda 100'e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getirdi. 'Türkiye.Bugün.Şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen zirvede yapay zekâlı robotlar ve insanlığın geleceği masaya yatırıldı. İki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yapay zekâ ile birçok işin robotlar tarafından yapabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: 2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek, insanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek. Bunları yaparken de güvenlik bizim önceliğimiz olacak. Geleceğin savaş alanı olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Bugün, şimdi, geleceğe ilişkin hedeflerimiz öngörülerimiz var ama bugün için yapılması gerekenleri de başkalarından beklemeden yapmak durumundayız.” Bu kapsamda kamunun verisinin saklanması ve yönetilmesini sağlamak için "Kamu Entegre Veri Merkezleri" projesini başlattıklarını hatırlatan Arslan, 2018 yılı sonuna kadar tüm kamu hizmetlerinin e-Devlet üzerinden sunulacağını kaydetti.

Yapay zekânın babası olarak bilinen Stuart J. Russell de yaptığı konuşmada 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, "Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler" dedi. Yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da cevap veren Russell, "Şu anda, yapay zekâ insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız" diye konuştu. Russell sözlerini şöyle sürdürdü: "2010'da en iyi programlarını yüzde 30'luk hata payı oluyordu. 2015'te insanın yaptığı hata oranı yakalandı. 2017'de yüzde 2'ye düştü. Yapay zekâ insan zekâsını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yapay zekâ ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH'ya baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon kere trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu. Google ve Facebook da bu rakamın peşinde."

Yerli ve millî yapay zekâ çok yakın

Zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceği müjdesini verdi. Terzioğlu, '10'uncu genel müdür yardımcım' diye tanıttığı dijital asistanı Alexa'nın çok yakında Türkçe versiyonunun geleceğini belirtti ve "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız" dedi. Yapay zeka ve dijitalleşme yarının konusu değil, bugünün konusu olduğunun altını çizen Terzioğlu, ''Bugün, şimdi; kişi olarak, ülke olarak yapay zekayı kullanmıyorsanız. IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileriyle alakalı bir yatırım planınız yoksa, sanal gerçekliği ve güçlendirilmiş gerçekliği sağlıkta ve eğitimde hala hazırda kullanmıyorsanız rekabet gücünüz elinizden gidiyor. Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutmamız, işlememiz, dijital servisler haline döndürmemiz, onun suni zekasından güçlendirilmiş gerçekliğe kadar bir şekilde muhakkak ekonomiye kazandırmamız lazım'' diye konuştu.

Günümüzün petrolü teknoloji

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeki konuşmasında Sanayi 4.0 ve Akıllı Toplum 5.0'ın tüm hayatı kuşattığına işaret ederek, bir zamanların bilim kurgu konusu olan teknolojilerin, günümüzün değişmez gerçeği haline geldiğini söyledi. Günümüzün petrolünün teknoloji olduğunu dile getiren Özlü, “İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracağız. Türkiye'nin otomobilde kendi markası ile büyük oyuncu olmak için yola çıkmasının bu inanç ve potansiyelle başarıldı. Bundan sonra da yapay zekânın Einstein'larını el üstünde tutacağız. Anadolu'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zekâ, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Teknolojiyi sadece tüketen değil, aktif olarak üreten bir ülke olmak zorundayız, Türkiye teknolojiyi takip etmekle yetinen bir ülke olmayacak. Kendi insan kaynağımızla, kendi potansiyelimizle yüksek teknolojili ürünlere odaklanacağız” diye konuştu.