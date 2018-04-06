Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 2 şirket tarafından üretilen ürün yerli teknoloji ile yapılarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Projeyi yüzde 100 yerli ve yüksek teknolojili olma önceliğiyle hayata geçiren şirket, Chomar Antivirus ile kullanıcıların siber güvenlik problemlerini yenilikçi metotlarla çözüyor. Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için sektördeki büyük pastaya da gözünü diken şirketin CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, büyüyen siber güvenlik pazarında Chomar Smart TV Security ile bir Türk üreticisi olarak yer aldıklarını söyledi. Küresel siber güvenlik pazarının 2022'ye kadar 240 milyar dolara ulaşmasının, Ortadoğu pazarının ise 2022 yılında 22 milyar doları aşmasının beklendiğini ifade eden Üstündağ "Dolayısıyla 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için ülke olarak bu sektörden muhakkak pay almalıyız" dedi.