Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Twitter'ın iOS için olan mobil uygulamasında bağlantı sıkıntıları yaşanıyor. Yaklaşık 1 saat önce başlayan sıkıntıda kullanıcılar, yeni tweet'lerin ana sayfalarına düşmediğini ve eski tweet'lerin düştüğünü raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili İngiltere ve civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Kullanıcılar, Twitter'a Android ve masaüstü sürümünden giriş yaparak görüş bildiriyor. Twitter'ın İOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorunla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Kulanıcılar ise sorunların ardından 'Twitter'a ne oldu?', 'Twitter çöktü mü?', 'Twitter'daki sorunun kaynağı ne?' gibi soruları sormaya başladı.