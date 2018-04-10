Yapılan anlaşmaya Zorlu PSM’de yer alan ana tiyatro sahnesi, ‘Turkcell Sahnesi’ adıyla dünyaca ünlü gösteri ve şovlara ev sahipliği yapacak. Merkez içinde bulunan drama sahnesi ise ‘Turkcell Platinum Sahnesi’ olarak sanatseverlere kapılarını açacak. Ayrıca, iş birliği sayesinde Turkcell Platinum müşterileri, Zorlu PSM’deki etkinliklerde ayrıcalıklı olarak bilet kazanma şansına sahip olacak. Yine biletlerini Paycell Card ile alan Paycell müşterileri, Zorlu PSM’deki birçok etkinliği yüzde 25 indirimli olarak takip etme ayrıcalığından yararlanabilecek.
Turkcell sanata ev sahipliği yapacak
10.04.2018 - 03:39 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanına verdiği katkılarla birçok çalışmanın yanında olan Turkcell, sanata ve sanatçıya verdiği desteği artırmak için Türkiye’nin önde gelen kültür sanat merkezi Zorlu Performans Sanatları Merkeziyle önemli bir iş birliğine imza atıyor.
Etiketler : turkcell,zorlu psm,
555224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/555224.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER