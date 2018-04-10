Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan anlaşmaya Zorlu PSM’de yer alan ana tiyatro sahnesi, ‘Turkcell Sahnesi’ adıyla dünyaca ünlü gösteri ve şovlara ev sahipliği yapacak. Merkez içinde bulunan drama sahnesi ise ‘Turkcell Platinum Sahnesi’ olarak sanatseverlere kapılarını açacak. Ayrıca, iş birliği sayesinde Turkcell Platinum müşterileri, Zorlu PSM’deki etkinliklerde ayrıcalıklı olarak bilet kazanma şansına sahip olacak. Yine biletlerini Paycell Card ile alan Paycell müşterileri, Zorlu PSM’deki birçok etkinliği yüzde 25 indirimli olarak takip etme ayrıcalığından yararlanabilecek.