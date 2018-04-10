Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3D cam gövde tasarımına sahip olan yeni model, 5.5 inçlik Extreme Vision ekranı, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android işletim sisteminin en yeni sürümü Oreo ile geliyor. Akıllı telefonda arka yüzde bulunan ana kamera 13 megapiksel çözünürlük sunarken, f2.0 diyafram ile mükemmel fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Arka kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Her iki yüzde de yer alan LED flaş ise hem özçekim hem ana kamera fotoğraflarının daha parlak görünmesine yardımcı oluyor. 3 GB RAM ve 2GB RAM olarak satışa sunulan VIA M4, 5V 2A hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve bu sayede sadece 30 dakika içinde yüzde 43’e kadar şarj olabiliyor.