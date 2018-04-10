Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte Türk şirketlerine güvenilir ve uygun maliyetli bulut bilişim ürün ve hizmetleri sunacak. İş birliğiyle her ölçekteki Türk şirketi, Alibaba Cloud’un kapsamlı bulut bilişim ürünleri yelpazesinde yer alan elastic computing, veri tabanı hizmetleri, ağ oluşturma, güvenlik, orta katman yazılımları, analizler ve büyük veri gibi hizmetlere erişebilecek.
Alibaba Cloud Türkiye’de
10.04.2018 - 03:42 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alibaba Grubu’nun bünyesinde yer alan bulut bilişim şirketi Alibaba Cloud, Türkiye’deki yeni oluşumunu tamamlayarak hayata geçti.
Etiketler : alibaba cloud,
555227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/555227.aspx
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