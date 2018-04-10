Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte Türk şirketlerine güvenilir ve uygun maliyetli bulut bilişim ürün ve hizmetleri sunacak. İş birliğiyle her ölçekteki Türk şirketi, Alibaba Cloud’un kapsamlı bulut bilişim ürünleri yelpazesinde yer alan elastic computing, veri tabanı hizmetleri, ağ oluşturma, güvenlik, orta katman yazılımları, analizler ve büyük veri gibi hizmetlere erişebilecek.