Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada son günlerde yeni bir akım başladı. “Hangi ünlüye benziyorsun?”, “20 yıl sonra nasıl görüneceksin?”, “Doğum tarihine göre sana en uygun meslek nedir?”, “50 yaşında kime benzeyeceksin?” veya “Profilime en son kim baktı?” şeklindeki bazı uygulamalar masum görünse de bazı riskler taşıyor. Uygulamalara onay vererek yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine “bilmeden” izin veren kullanıcılar, akıllı cihazlarda bulunan kameralara erişme, mikrofon dinleme, rehbere ulaşma, kısa mesajları okuma ve telefon görüşmelerini dinleme gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor.

Sosyal medya uzmanları, genelde “Arkadaşım yüklemişse güvenlidir” düşüncesiyle internette hızla yayılan bu tür zararlı uygulamalar için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.