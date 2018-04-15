Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, haberleşme alanında 5G teknolojisiyle, genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğini belirterek, bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) protokol imzaladığını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, bakanlığa bağlı kurumların "5G genişbant teknolojisi"ne ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, 2020 yılında 5G mobil altyapısına geçmesinin planlandığını ifade eden Özlü, 2018 Kış Olimpiyatları'nda denemeleri yapılan teknolojinin genişbant erişimde büyük artış meydana getirmesini beklediklerini söyledi.

Özlü, 4,5G ihalesi kapsamında operatörlerin yapacakları yatırımlar üzerinden yüzde 45 yerli katkı taahhüdü bulunduğuna işaret ederek, yeni teknolojilerde yurt içi firmaların altyapısının geliştirilmesi ve kullanıma alınması için BTK ile çalıştıklarını anlattı.

Haberleşme alanında 5G teknolojisiyle genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğine dikkati çeken Özlü, "Biz de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üzerinden bu konuda farklı alanlarda çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanında KOSGEB ile BTK bir protokol imzaladı. Protokolle, 2029'a kadar 7 milyar liraya karşılık tutarın en son teknolojiyle yurt içinden temin edilerek tesis edilmesine imkan tanıyacak bir iş birliği olacak." diye konuştu.

"Sensörlü ekipmanların yüzde 99'u internete bağlanacak"

Özlü, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının bulunacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının öngörüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Kısaca 'gigabit toplumu' olarak adlandırılan ve çok büyük miktarlarda verinin her saniye salise işlenerek, yaşamı şekillendiren bir değişimden bahsediliyor. Bu doğrultuda bağlantı yoğunluğunun önemli kısmı, insanlar ve nesneler arasında olacak. Sensör içeren ekipmanların yüzde 99'u internete bağlı hale gelecek. Özellikle nesnelerin interneti ve akıllı şehirler konseptlerinin hızla hayata geçirilmeye çalışıldığı bugünlerde, genişbant haberleşme teknolojileri bu değişimin omurgasını oluşturmakta."

"5G'nin avantajlarından tüm sektörler yararlanacak"

Hızlı, enerji ihtiyacı ile düşük ve verimli haberleşme teknolojisi için tüm ülkelerin yoğun Ar-Ge ve Ür-Ge yaptığını aktaran Özlü, 5G'nin avantajlarından elektronik haberleşmenin yanında tüm sektörlerin yararlanacağını belirtti. 5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel faydalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunduğuna işaret eden Özlü, önceki nesil teknolojilerin arasındaki evrimin aksine 5G'nin veri hızları, bağlantı ve güvenilirlikle ilgili aynı anda gelişme sunacağını kaydetti.