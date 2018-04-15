Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türkiye'de fiber internet alt yapısının genişlediğini, buna karşın arzu edilen seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti.

Günümüzde ses ve veri altyapıları için bir ayrımın söz konusu olmadığını anlatan Arıak, bütün elektronik haberleşme sistemlerinin aynı altyapıyı kullandığını ifade etti.

Buna tamamen kablosuz iletişim sunduğu düşünülen ancak baz istasyonlarının son aşamasında fiber altyapıyı kullanan mobil hizmetlerin de dahil olduğu bilgisini veren Arıak, "Avrupa’da eve kadar ve binaya kadar fiber yaygınlık oranlarına bakıldığında birinci sırada yüzde 50,6 ile Letonya var. Onu yüzde 43,4 ile İsveç, onu da yüzde 42,6 ile Litvanya izliyor. Türkiye ise hane halkı fiber yaygınlıkta yüzde 10,8 seviyesinde. Ülkemizde fibere bağlı ev sayısı istenen düzeyde değil. Yüz ölçümü, nüfus ve veri talebi göz önüne alındığında, ülkemizde fiber şebeke tesisinin hızlandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin toplam fiber uzunluğu 324 bin 667 kilometredir"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Çeyrek Pazar Verilerine göre, alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğunun 68 bin 193 kilometre olduğunu aktaran Arıak, "Türk Telekom’un 256 bin 474 kilometre fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 123 bin 816 kilometresi omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye’nin toplam fiber uzunluğu 324 bin 667 kilometredir. Ülkemizde bulunan toplam fiber altyapısının yaklaşık yüzde 80’i yerleşik işletmeci olan Türk Telekom'a aittir. Bu altyapının bir kısmını göz, kanal gibi fiziksel altyapı oluşturmaktadır. Mevcut fiziksel altyapının, alternatif işletmecilere etkin olarak kullandırılması ülkemizin internet otobanında daha hızlı gitmesine etki edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiber altyapının tesisi Türkiye’nin ekonomik geleceği ile doğrudan ilgili"

Teknolojik gelişmelerinin ilk etkilerinin görüldüğü ve çok hızlı değişimlerin yaşandığı en mühim alanın telekomünikasyon sektörü olduğunu anlatan Arıak, şöyle konuştu:

"Neredeyse bütün sektörler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip telekomünikasyon sektörünün, ihtiyaç duyduğu fiber altyapının hayata geçirilmesi sanayiden tıbba, haberleşmeden ticarete birçok alanda dünya ile bütünleşmemizi ve ülke olarak coğrafyamızda öncü bir ülke olmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle fiber altyapının tesisi çok önemli ve Türkiye’nin ekonomik geleceği ile doğrudan ilgili bir konudur."

"Fiberin yaygınlaşabilmesi için en hızlı yol altyapı unsurlarının paylaşılması"

Yeterli uzunlukta fiber altyapının sağlanması halinde internetin hızlanacağını ve sabitle mobil haberleşmedeki sorunların ortadan kalkacağını hatırlatan Arıak, "Fiberin yaygınlaşabilmesi için en kolay ve hızlı yol işletmecilerin ellerinde bulunan mevcut kanalların, gözlerin ve aydınlatılmamış fiberler gibi önemli altyapı unsurlarının paylaşılması." diye konuştu.

Arıak, geçen yıl 8,1 milyar TL olarak gerçekleşen toplam sektör yatırımlarının, 2,9 milyar TL’sinin alternatif işletmecilerden geldiğini de sözlerine ekledi.