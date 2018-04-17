Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır konsept tasarımları ortalarda dolaşan akıllı telefonlar artık hayatımızı girmeye hazırlanıyor. Teknoloji devleri bu alandaki çalışmalarını hız verirken ilk katlanabilir telefonun 2019 başlarında tüketiciyle buluşması bekleniyor. Katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, Apple ve LG gibi firmaların çalıştığı biliniyor. Bugüne kadar bir çok patendin de sahibi olan firmalar bu yeni teknolojiye ilk liderlik eden firma olmak istiyor. Bu alanda özellikle Güney Koreli ve Çinli firmalar çalışmalarıyla öne çıkıyor. Samsung ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te ilk katlanabilir telefonunun prototipini duyurmuştu. Samsung’un Galaxy X adını verdiği ve özelliklerin sır gibi sakladığı cihazı içe doğru katlanabilecek. Cihaz hem performans hem de fiyat tarafında ultra premium olacak. Aralık ayında veya 2019 başında satışa çıkması beklenen Galaxy X’in özel bir model olacağı ve yalnızca 100 bin adet üretileceği belirtiliyor. Katlanabilir telefonlarda elini çabuk tutmak isteyen Huawei de yıl sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyor. Huawei’nin son derece fütüristik bir teknolojiye sahip telefonu içe katlanabilir şekilde olacak. Cihazda Galaxy X’ten farklı olarak LG Display tarafından üretilen OLED paneller kullanacak. Huawei 2019 yılı içerisinde satışa sunmaya planladığı katlanabilir telefonuyla dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi hâline gelmeyi planlıyor.

Öte yandan LG, Oppo ve ZTE gibi önemli firmalar halen katlanabilir telefon çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda ZTE firmasının Axon M adındaki modeli ilk örneklerden sayılsa da bükülme gibi özelliği bulunmuyor. Apple ise LG’nin panel üretim birimi LG Display ile ortak bir çalışmayla 2020 yılının başlarında ilk katlanabilir iPhone’u piyasaya çıkarmış olacak.