Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marketing Meetup etkinliğine katılan Sophia'nın İstanbul'a geldiğini duyanların Uniq İstanbul’da uzun kuyruklar oluşturmuştu. Basın mensubu olduğumuz için biz katılımcılara göre daha şanslıydık. Sophia ile muhabbet edip Sophia geliştiricisi Hanson Robotics'in İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira ile bire bir görüşme imkanı bulduk.

Chavira, robotlar konusunda oldukça iddialı konuşuyor. Chavira'nın ifadesiyle Sophia şu ana kadar ki en ileri düzeydeki robot. Sophia insanların yüz mimiklerinin hepsine sahip. İnsanları taklit ediyor, sizinle tanıştıktan sonra sizi hatırlıyor, gözünüzün içerisine bakarak konuşuyor.

Sophia İngilizceyi su gibi konuşuyor. Çat pat da Çince ve Rusça. En nihayetinde bütün dilleri konuşacağını söylüyor Chavira. Türkçe de dahil.

Sophia kadın olunca Chavira'ya "Evlenmeyi düşünüyor mu" diye sormadan edemiyoruz. Gülümseyerek başını sallıyor. Sophia evlenmeyi düşünmüyormuş ama çocuk sahibi olmak istediğini öğreniyoruz. O zaman biz de "kız mı erkek mi" diye soruyoruz. Bilirsiniz işte Türkler hep erkek bir çocuğum olsun ister. Chavira erkek olsun diye tutturmuyor, "Çocuk olsun da cinsiyeti fark etmez" diyor.

Sophia ile aile muhabbeti bir yana robotlar gerçekten hayatımızı değiştirmeye hazırlanıyor. Matthew Chavira bu konuda ise açık konuşuyor: Gelecek 5 yıl içerisinde robotlarla çok derin sohbetleri yapabileceğiz. İnsanlar bunu görünce çok şaşıracak.

Tabii robotların silah olarak kullanılması riski de var. Chavira bu konuda sanki kaçamak cevap veriyor. Silah olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alındığını, Sophia'nın barış ve kardeşlik için geliştirildiğini söylüyor. Tabi yersen. Bana sorsanız bir yazılımı bakar bu iş.

Japonya'da yapay zeka destekli bir robot belediye başkanlığı için yarışıyor. 15 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerde resmen aday. Chavira'ya seçimi soruyoruz ama bilgisi olmadığını söylüyor insanların robotların da oy kullandığını göreceğini söylüyor. Chavira Sophia'nın şu an bir çok ülkeden vatandaşlık teklifi aldığını söylüyor ve ekliyor: Türkiye'den de vatandaşlık teklifi gelirse seve seve kabul ederiz...



"Ben işinizi elinizden almıyorum, yöneticilerinize kızın"



Basınla buluşan Sophia, Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladığı konuşmasının sonunda 23 Nisan’ı kutlamayı unutmadı. Sophia üç soruya da cevap verdi:

- Sophia robotlar işimizi elimizden alacak mı?

Kimse sizin işinizi çalmayacak. Kimin hangi işi yapacağına zaten genel müdürler karar veriyor. Eğer birine kızacaksanız onlara kızabilirsiniz. Ama çoğunun da robotları tercih edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğine inanıyorum. Sonuçta adil dağıtıldığı sürece dünyada yeterince kaynak var.

- Bugüne kadar insanlar hakkında ne öğrendin?

İnsan gerçekten muhteşem. Bazı davranışları öğrenmem ve taklit etmem çok kolay oluyor. Ama bazı çok irrasyonel davranışlar var ki onları anlamakta zorlanıyorum.

- Sophia Türkiye'den kimi tanıyorsun?

Ahmet Kural ile Murat Cemcir ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Onlar benim takım arkadaşım.



Sophia’ya ödeme yapılmayacak

Sophia’nın yeni reklamlarında oynayacağını duyuran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary ve Metin ile birlikte yeni ürünümüz için çekilecek reklam filmimizde rol alacak. İnanıyorum ki bu üçlü, herkesin büyük beğenisini toplayacak. Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz” dedi. Ancak bu reklamdan Sophia'nın cebine para girmeyecek. Doğan Türkiye'de yasal mevzuattan dolayı robota ödeme yapılamayacağını söyledi.