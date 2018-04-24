Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Startershub Girişimcilik Merkezi’nde geliştirilen uygulama, fiş okuma teknolojisini oyunlaştırma çözümleri ile birleştirerek gençlere bir ilk sunuyor. Gillette, Pantene, Orkid, İpana gibi satın alınan her bir P&G ürününden puan kazanılmasını sağlayan Banabak mobil uygulaması için P&G; Uber, Scotty, Dersleri Kurtaran Adam, Boyner, TEMA gibi çok sayıda farklı marka ve kurumla iş birliği yaptı. Sürpriz görevlere katılım, soru-cevap yarışmaları gibi farklı fırsatlarla puan kazandırılmasını sağlayan uygulamada gençler biriktirdikleri “BAKS” puanlarla istedikleri ödülleri alabiliyorlar. Banabak Gençlik Hareketi ile son 4 yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencilerine ulaştıklarını belirterek, "Yeni Banabak uygulamasıyla 30 yaş altı gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyaları sunuyoruz" dedi.