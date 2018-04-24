Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketicilerin yüksek talebine karşılık Honor tarafından stok takviyesi yapılan akıllı telefonlar yeniden Teknosa mağazalarında yerini aldı. FullView ekranlı ilk Honor telefon olan Honor 7X, 5,9 inç ekran, çift mercekli arka kamera, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanına sahip. Tek şarjla 24 saat kullanım süresi sunan Honor 7X, 16 MP + 2 MP arka kameradaki (F/0.95 - F/16) geniş diyafram aralığı ve Faz Tanımalı Otomatik Odaklama özellikleri sayesinde DSLR seviyesinde fotoğraf kalitesi sunuyor. Honor 7X, Teknosa mağazalarında 1.899 TL, teknosa.com.tr’de ise 1.699 TL fiyatla satılıyor. Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite ise Teknosa mağazalarında 1.499 TL, teknosa.com.tr’de ise 1.299 TL fiyatla tüketiciyle buluşuyor.