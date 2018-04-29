Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi genişletilerek devam ediyor. Proje kapsamında eğitim tırıyla Anadolu turuna hazırlanan Vodafone Vakfı, yaklaşık 7 ayda 12 ilde köy köy, kasaba kasaba dolaşılarak 5 bin çocuğa kodlama eğitimi verecek. Nisan 2016’dan hayata geçirdikleri proje ile bugüne kadar 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını dile getiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projenin üçüncü yılında ise toplamda 20 bin çocuğa daha ulaşarak, Nisan 2019 sonuna kadar 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğu kodlamayla tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi. Süel, “Projemizin ilk yılı sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim tırıyla yola çıkıyoruz. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız” dedi.



ROBOT VETERİNERLER GELİYOR

Hasan Süel, dijitalleşmeyle yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirterek, “OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak” diye konuştu.

Proje kapsamında eğitim tırı 30 ile gidecek. Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Ordu, Sivas ve Tekirdağ illerinde ise köylerde çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik Scratch eğitimleri verilecek. Ayrıca yeni dönemde 2 ilde hackathon düzenlenerek yaklaşık 200 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün’

“Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni dönem hedefleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Bakan Sayan, çocukların zihinsel olduğunu kadar fiziksel gelişiminin de önemli olduğunu belirterek ‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ kampanyası başlattıklarını söyledi.

Örnek oldu

“Yarını Kodlayanlar”, Vodafone Grubu’nun “Connected Education” raporunda başarı hikâyesi olarak yer alarak, sürdürülebilir eğitim modeliyle dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek oldu. Dünya genelinde eğitimde dijitalleşmeyi sağlamak üzere Vodafone’un liderliğinde hayata geçirilen inisiyatiflerin tanıtıldığı “Connected Education” raporunda “Online Eğitim Platformlarına/Uygulamalara Erişim”, “Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, “Eğitmen Eğitimi” ve “Mülteci Kamplarında Eğitim” olmak üzere 4 ana tema altında 14 farklı inisiyatif ele alınıyor. Raporda anlatılan dijital eğitim inisiyatiflerinin Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke ve pazarlarda yaygınlaşması ile 2025 yılına kadar 85 milyonu aşkın insana erişmek ve yılda 7,3 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlamak mümkün olacak.