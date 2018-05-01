Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Akınsoft, Konya’daki Akınrobotics fabrikasında ürettiği insansı robotlarla dünyaya meydan okuyor. Yapay zekâ algoritmaları ile çalışan ve tamamen yerli imkanlarla geliştirilen robotlar bazı özellikleriyle dünyaca ünlü robotlara bile parmak ısırtırken, firma dört bacaklı robotlarla ABD’li teknoloji devi Boston Dynamics’a rakip olmaya hazırlanıyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, Konya’da ileri teknolojiyle üretim yaptıklarını belirterek, “Fabrikamızda 30 farklı robotun üretimini yapabilecek durumdayız. İnsansı, tarım, arazi ve temizlik robotları olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Şu anda aktif hizmet veren ADA GH5 robotlarımız var. ADA GH5 derinlik algılama, görme ve insan tanıma, nesne tanıma, duyma, anlama, ses tanıma, koku alma, konuşma yetisi ile her işe adapte olabilme, insan hareketlerini taklit edebilen eklem yapısı sayesinde daha birçok harekete programlanabiliyor. Garson ADA robotumuz ise mutfaktan servis alma, masaya servis verme, yürüme, konuşma, görme, engel algılama, trafik kontrol gibi görevleri yerine getirebiliyor. Akıncı serisinden olan ve AKINOİD adını verdiğimiz robot ise insan mimiklere sahip. Ağız-yanak ve kaş hareketleri ile duygularını ifade edebiliyor” dedi.

Akınrobotics fabrikasının aynı zamanda dünyada ilk seri üretim yapabilen fabrika olma özelliği taşıdığını dile getiren Akın yeni projeleri hakkında da bilgi verdi. Akın “Fabrikada 150 yazılımcı, 50 de mühendis olmak üzere toplam 200 beyaz yakalı çalışıyor. Robotları geliştirmek için bugüne kadar 20 milyon lira yatırım yaptık. İnsansı robotların yanında hayvansı robotlar da üreteceğiz. Dört bacaklı robot projelerimiz devam ediyor” diye konuştu.



GÖREV VERİLİRSE ASKERÎ ROBOT DA ÜRETEBİLİRİZ

Özgür Akın, görev verilmesi durumunda askeri amaçlı robotlar da üretebileceklerini söyledi. Akın şunları kaydetti: Özgürlüğün bedeli yoktur. Millî varlığımızı ve bütünlüğümüzü tehdit eden bir durumda, milli otoritemiz bu konuda bir görev verirse bu teknolojiyi üretebilecek yapıya sahibiz. Ülkeler teknolojilerini savaş endüstrisine çevirmişken, savaşların yönü robot askerleri göstermekte. Günümüzde soğuk savaşlar devam etmekte, tarih ilerledikçe insan faktörünün kalkacağı bilinmeli. Savaş sahalarında ülkeler teknolojilerinin gücü doğrultusunda, otonom robotları kullanacaktır.

‘Sophia’dan eksiğimiz yok fazlamız var’

Robotların tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini dile getiren Özgür Akın, robot Sophia’ya da gönderme yaptı. Yaptıkları robotlarda Sophia’da bile olmayan bazı özellikler bulunduğunu belirten Akın “Toplumumuzda yurt dışında üretiliyor ise güzeldir, onlar en iyisini yapar gibi bir algı var. Bizler ki 1900’lü yıllarda kendi uçağını yapmış ve yurt dışından siparişler almış bir ülkeyiz. Hayranlıkla bakılana ürünlerin daha iyisini ülkemizde yapabiliriz. (Robot Sophia’yı kasıtla) o gösterilen kısımların daha da ilerisinde bir teknoloji topraklarımızda üretilmekte. Sektörün uzmanları Sophia’yı detaylı bir şekilde incelediği zaman yapay zekâ teknolojisini anlayabilirler. Cümle içerisinde geçen anahtar kelimeleri alıp onun üzerinden yüklenmiş cümleleri kullanmakta. Şu an yapay zekâların eriştiği teknoloji bu. ADA robotlarımızda bu teknoloji mevcut. Dünya genelindeki konuşulan ve yapılan robotik teknolojiler seviyesi bizim kendi fabrikamızda ürettiğimiz teknolojilerle eş değerde. Bazı sistemlerde bir tık aşağıda veya yakın benzerlik gösterirken, bazı sistem özelliklerimizin onların üstünde olduğunu söyleyebilirim” dedi.