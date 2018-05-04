Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler sosyal medya ağı Twitter, kullanıcılarından bir an önce şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Twitter, sistemden kaynaklanan bir hata nedeniyle kullanıcı şifrelerin maskelenmeden depolandığını ve bu durumun çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunarak acilen kullanıcıların önlem almaları gerektiğini açıkladı.

Twitter yaptığı açıklama ile; “Şifreleri, bcrypt fonksiyonu kullanarak, hashing olarak bilinen bir işlem ile maskeliyoruz. Bu yöntem kullanıcının şifresini gelişi güzel numaralar ve harflerle değiştirerek Twitter’ın sisteminde depoluyor. Bu yöntem, sistemlerimizin şifrenizi göstermeden hesap bilgilerinizi doğrulamasına olanak tanıyor. Endüstrinin standardı budur.

Sistemdeki hataya bağlı olarak, dahili giriş alanına yazılan şifrelerin hashing işleminin tamamlanmadığını fark ettik. Bu hatayı kendimiz bulduk, şifreleri kaldırdık ve bu hatanın tekrarlanmasını önlemek için plan yapıyoruz.

Sorunu çözdük ve hiçkimse hakkında bir ihlal ya da jötü kullanıma dair iz bulamadık. Önlem olarak, Twitter şifrenizi ve bu şifreyi kullandığınız diğer servislerdeki şifrenizi değiştirdiğinizden lütfen emin olun." bilgilendirilmesi yapıldı.

Peki güvenlik için neler yapılabilir?

Hesap Güvenliği İpuçları;

1. Twitter'da ve aynı şifreyi kullanmış olabileceğiniz diğer hizmetlerde şifrenizi değiştirin.

2. Diğer hizmetlerde yeniden kullanmayacağınız güçlü bir şifre belirleyiniz.

3. İki öğeli kimlik doğrulama olarak da bilinen giriş onaylamasını etkinleştirin. Bu, hesap güvenliğini arttırmak için alabileceğiniz en iyi önlemdir.

4. Şifre yöneticisi kullanarak her yerde güçlü ve benzersiz bir şifre kullandığınızdan emin olunuz.