Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M10 Plus Keyboard ile gelen özel klavye Tam Q dizilimine ve Türkçe karakter desteğine sahip. Bluetooth teknolojisini kullanan klavye, 10 metreye kadar kablosuz kullanım imkânı sunuyor. 9,6 inç ekran, 5.000 mAh pil ve HDMI çıkışı ile tablette büyük ekran beklentisi olanlara hitap eden klavye, bilgisayarı aratmayan bir kullanım deneyimi sağlıyor.