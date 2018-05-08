M10 Plus Keyboard ile gelen özel klavye Tam Q dizilimine ve Türkçe karakter desteğine sahip. Bluetooth teknolojisini kullanan klavye, 10 metreye kadar kablosuz kullanım imkânı sunuyor. 9,6 inç ekran, 5.000 mAh pil ve HDMI çıkışı ile tablette büyük ekran beklentisi olanlara hitap eden klavye, bilgisayarı aratmayan bir kullanım deneyimi sağlıyor.
Tablete klavye keyfi
08.05.2018 - 04:48 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reeder büyük ekranlı cihaz ihtiyaçlarını karşılayacak tablet modeli M10 Plus’ın klavyeli sürümü M10 Plus Keyboard’u tanıttı.
Etiketler : m10 plus,klavye,
559266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/559266.aspx
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