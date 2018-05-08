Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5,5 ekran büyüklüğüne sahip GM 8 Go, yeni nesil 18,9’luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda özel bir Google PlayTM Store versiyonu bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar hafıza problemi olmaksızın fotoğraf ve videolarını ‘Google Fotoğraflar’a ücretsiz olarak depolayabiliyor. 799 TL fiyatıyla satışa çıkan ‘GM 8 Go’, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında ise 12, 24 ve 36 ay taksit seçenekleri ile satışa sunuluyor.