Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknosa’nın tüm mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli olan Anneler Günü kampanyası ile elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 35’e varan indirimler sunuluyor. Tüketiciler küçük ev aletinin yanı sıra notebook, akıllı telefon, tablet ve aksesuarlarda da indirimlerden yararlanabilecek. Teknosa’nın bahara özel “Harcadıkça Kazan” kampanyası kapsamında da belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapanlar, küçük ev aletleri, akıllı telefon ve monitör gibi birçok farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olacak.