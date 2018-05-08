Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google’ın en büyük yatırımlarından biri olan Google Asistan sonunda Türkiye’ye geliyor. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Korece, Japonca ve Portekizce dil desteği veren Google Asistan artık bundan böyle Türkçe konuşacak.

Google’ın her yıl San Francisco’da Silikon Vadisi’nde düzenlediği dünyanın en büyük geliştirici konferansı bugün başlıyor. 10 Mayıs’a kadar devam edecek olan dev etkinlikte Android’in yeni işletim sistemi Android P tanıtılacak. Oreo ile birtakım yapısal değişikliklere giden Google, Android P ile birlikte görselliğe daha çok odaklanmış durumda. Tasarımsal yenilikleri göreceğimiz Android P’nin bazı detayları mart ayında yayınlanan geliştirici ön izlemesinde ortaya çıkmıştı. Android P’ye ek olarak, giyilebilir cihazlar için geliştirilen işletim sistemi Wear OS ile ilgili de güncelleme bekleniyor. Android Wear’ın adını değiştirerek Wear OS yapan Google, giyilebilir cihaz pazarında da söz sahibi olmak istiyor. Google’ın yapay zekâ ile ilgili her türlü çalışmasını paylaşacağı konferans, bu yıl yapay zekâ konusuna da ciddi bir şekilde yer ayıracak.

Google’ın Türkçe sürprizini de Google I/O etkinliğinde açıklaması bekleniyor. Google Asistan Türkçe’nin yanı sıra 17 dilde daha hizmet verecek. Kişisel asistan, Apple’ın kişisel asistanında olduğu gibi hava durumunu kontrol edebiliyor. Şirketin doğal dil işleme algoritmasını kullanarak iki yönlü bir görüşme yapmaya imkân tanıyan sesli asistanda arama sonuçları kullanıcıların sayfayı açmak için dokunabilecekleri kart biçiminde sunuluyor. Sesli asistan bir alışveriş listesi sağlayabiliyor.

Ayrıca Google Play Store’da da yeni özellikler geliyor. Google Lens ile birlikte gelen yapay zeka iyileştirmelerinden yararlanacak olan Google Fotoğraflar, çok daha kullanıcı odaklı bir tecrübe sunacak. Google Haberler ile ilgili de bazı yenilikler bekleniyor.