Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyonist İsrail tarafından Gazze'de onlarca Filistinli Müslümanın şehit edilmesinin ardından harekete geçen Türk hacker grubu Ayyıldız Timi, Siyonist İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemini hedef aldı.

NETANYAHU'NUN 'GİZLİ KASASI'NIN HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun sağ kolu ve gizli kasası Dore Gold'un hesabını ele geçiren Ayyıldız Tim, İsrail'in Android Ve Apple IOS Üst Düzey Geliştirici Fırması'nı hackledi.

TARIM VE KALKINMA BAKANLIĞI İLE 3 TV KANALI HACKLENDİ

Ayyıldız Tim, İsrail Tarım ve Kalkınma Bakanlığı ile İsrail'de yayın yapan makom.tv, perek.tv, ba-li-perek.co, ba-li.online TV şirketlerinin internet sitelerini de hackledi.

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu, geçen yıl 137 İsrail internet sitesini hacklemişti.

2014'TE DE DEMİR KUBBE HACKLENMİŞTİ

Ayyıldız Tim, mevcut sistem ve güvenlik duvarlarının aşılması zor olan İsrail Demir Kubbe Savunma Sİstemini 2014 yılında da hakclemişti