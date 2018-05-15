Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

omer.temur@tg.com.tr



Türk girişimci Macit Tuna domain alanında yabancı hakimiyetine son verecek. Dofo.com ile alan adında dünyanın en büyüğü olan Whois’e rakip çıkan Tuna, 330 milyona yakın domain’in bilgisini ücretsiz olarak verecek. Mayıs ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Dofo.com’da alan adlarına dair merak edilen bir çok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Herhangi bir alan adının kayıt durumu, kayıtlı ise kimin adına kayıtlı olduğu, alan adının kayıt tarihi, alan adı sahibinin diğer alan adları vb. bir çok bilgiye tek aramayla erişilebiliyor. Dofo, aranan alan adı kayıtlı değilse en uygun kayıt firmasına; alan adı satışta ise ilgili pazar yerine yönlendiriyor. Dofo.com’un kullanıcılarına sunduğu en önemli özellik ise gelişmiş arama özelliği. Kullanıcılar istediği kelimeye, uzantıya ve satış durumuna göre sorgulama yapabiliyor. Dofo’nun bir yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirildiğini belirten Macit Tuna “Son kullanıcıların alan adı bilgilerine erişmesinin önünde çeşitli zorluklar vardı. Bilgiler dağınık ve teknik bir dille sunuluyor, üstelik bazı bilgilere ulaşmak için ücret ödenmesi gerekiyordu. Alan adı sektörüne yıllardır emek veren biri olarak ben de bu zorlukları bizzat yaşadım. Dofo.com’u işte tüm bu sorunları çözmek için geliştirdik” dedi.

DEV PAZAR

Alan adı sorgulamalarında akla gelen ilk platform olmayı hedeflediklerini söyleyen Tuna “Alan adı pazarı, veri ve işlem hacmi açısından oldukça büyük bir sektör. Şu anda 30 milyondan fazla alan adının satışta olduğunu görüyoruz. Her gün binlerce alan adı yeni sahiplerini buluyor. Günlük kaydedilen yeni alan adı sayısı ise 300 bini geçiyor. Diğer yandan her gün 200 bine yakın alan adı yenilenmediği için siliniyor. Ekip olarak amacımız bu hızlı ve hareketli sektörün nabzını en iyi şekilde tutmak” diye konuştu.