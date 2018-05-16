TNK 01 isimli robot, teneffüslerde “Sana inanıyorum, sen de yapabilirsin, çok zekisin, maşallah” gibi motivasyonu artırmaya yönelik sözler sarf ediyor, çocuklara “Ödevlerini zamanında yapmalısın, yüksek sesle konuşmamalısın, küfretmemelisin” gibi nasihatlerde bulunuyor. Robotu geliştiren öğrencilerden Mehmet Kutalmış Demirel “Robotumuz 3 dilde konuşabiliyor: Türkçe, İngilizce ve Arapça. Arkadaşlarımızın yabancı dil öğrenmelerine de katkı sağlıyor” dedi.
Bu robot her teneffüs öğrencilere 'motivasyon' veriyor
16.05.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu öğrencileri, okul koridorlarında dolaşarak öğrencilere moral verecek “motivasyon robotu” tasarladı.
Etiketler : motivasyon robotu,
560344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/560344.aspx
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