Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TNK 01 isimli robot, teneffüslerde “Sana inanıyorum, sen de yapabilirsin, çok zekisin, maşallah” gibi motivasyonu artırmaya yönelik sözler sarf ediyor, çocuklara “Ödevlerini zamanında yapmalısın, yüksek sesle konuşmamalısın, küfretmemelisin” gibi nasihatlerde bulunuyor. Robotu geliştiren öğrencilerden Mehmet Kutalmış Demirel “Robotumuz 3 dilde konuşabiliyor: Türkçe, İngilizce ve Arapça. Arkadaşlarımızın yabancı dil öğrenmelerine de katkı sağlıyor” dedi.