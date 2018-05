Türkiye Gazetesi

Türkiye’de her ay yaklaşık 80 milyar liralık e-Fatura kesen Foriba, Avrupa’ya örnek oldu. Yaptıkları işlerin beğenilmesi üzerine birçok uluslararası firmadan teklif olan Foriba Avrupa ülkelerindeki şirketlere de e-Fatura hizmeti verecek. ISIS ile birlikte ilk ofislerini İtalya’da hizmete açtıklarını belirten Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar Avrupa’nın dijital dönüşümüne öncülük etmek istediklerini söyledi. Türkiye’nin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye konusunda Avrupa’nın çok ilerisinde olduğunu ifade eden Bahar “Avrupa ülkeleri regülasyonlar konusunda Türkiye’yi takip ediyor. İtalya ve Yunanistan’dan bu yönde adımlar geliyor. Biz Avrupa’ya rol model olmak istiyoruz. Şu an İtalya’da üç uluslararası müşteri ile birlikte çalışıyoruz. Onlar bizim aynı zamanda Türkiye’deki müşterilerimiz. Buradaki yaptığımız işlerinin aynısını Avrupa’daki operasyonları için de yapmamızı istiyorlar. İlk etapta İtalya Macaristan, Polonya ve Litvanya’da olacağız” konuştu.

Birleşme ve satın almalar için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını kaydeden Bahar “Biliyorsunuz şubat ayında dünyanın özel sektöre odaklı en büyük kalkınma kuruluşu IFC liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldık. Bunun da 4 milyon dolarını satın almalar için kullanacağız. Singapur’dan Endonezya’ya Azerbaycan’dan Kazakistan’a kadar 20 ülkeyi yakın takibe aldık. İki tane firmayı satın almaya düşünüyoruz. Hedefimiz Avrupa, Asya-Pasifik ve Türki Cumhuriyetlerde faaliyete başlayarak, uluslararası pazarda sektörüne yön veren şirketlerden biri hâline gelmek” dedi.



AVRUPA BİR TÜRKİYE ETMİYOR

Bahar, Türkiye’deki e-Dönüşüm ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: Bugüne kadar Türkiye’de 600 milyon adet de e-Fatura 250 milyon da e-Bilet kesildi. e-Arşivlerdeki kayıtlar 3 milyar adede ulaştı. 7,5 milyon da e-Defter tutuldu. Türkiye bu rakamlarla Avrupa’nın bile toplamından büyük. Türkiye’de şu anda 75 bin şirket e-Fatura kullanıyor. Bunların yüzde 10’u bizim müşterimiz. Bunlar da e-Faturaların yüzde 80’ini kesiyor. Foriba olarak her ay şirketlere 80-100 milyarlık e-Fatura kesiyoruz.

“Yıl sonu hedeflerini şimdiden yakaladık”

KOBİ’lerin büyümede itici güç olduğunu belirten Koray Gültekin Bahar “Geçtiğimiz yıl 28 milyon TL ciro ile kapatmıştık. Bu yıl ise 45 milyon lira ciro hedefliyoruz. Eğer bu sene dijital dönüşüm alanında beklediğimiz regülasyonlar olursa bu rakam 60 milyon liraya kadar çıkar. Bu yılki hedeflerimizi şimdiden yakaladık. Yurt dışında da büyüyeceğiz. 2020 yılına kadar ciromuzun en az yüzde 40’ını yurt dışından sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.