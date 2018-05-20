Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük elektronik devleri içerisinde yer alan Güney Kore merkezli LG Grup'un başkanı Koo Bon-moo, uzun süredir mücadele ettiği beyin rahatsızlığına yenik düşerek 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Koo'nun yaklaşık bir yıldır bu hastalıktan mustarip olduğu belirtilirken rahatsızlığı hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

1995 yılında LG'nin başına gelen Koo, ülkenin en büyük dördüncü büyük holdingini büyüterek günümüzde bir global markaya dönüştürme başarısı ile biliniyor.