Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Sosyal medya paylaşım platformu Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Peki Twitter'a neden girilmiyor, Twitter neden çöktü, Twitter'a neden erişemiyorum? Milyonlarca kullanıcısı bulunan ve devlet başkanlarının bile resmi açıklamalarını yaptığı paylaşım platformu Twitter'a erişim ploblemi yaşanıyor. Kullanıcılar ise Twitter'a neden girilmiyor, Twitter'da erişim problemi mi yaşanıyor, Twitter'a nasıl girerim gibi detayları araştırıyor.