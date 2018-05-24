Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018'de en çok beklenen oyunlar arasında yer alan savaş oyunu Battlefield 5'in ne zaman çıkacağı ve fiyatı merak içerisinde sorgulanıyor. Electronic Arts, Battlefield 5 müjdesini verir vermez gözler oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğine çevrildi. Öte yandan Battlefield 5'in videosu YouTube ve çeşitli mecralardan araştırılıyor. Battlefield 5 için belirlenen ilk çıkış tarihi 19 Ekim olarak duyuruldu. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın almanız durumunda 2 gün önceden, 16 Ekim’de oyuna ulaşabilme imkanına sahip olacaksınız. Battlefield 5'in 240 TL olacağı konuşuluyor.

Battlefield 5 geliyor!



Electronic Arts'ın başarılı oyun serisi Battlefield'e yeni bir halka daha ekleniyor. İlk kez duyurulan Battlefield 5 bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Battlefield V, 2018 yılının en çok beklenilen oyunları arasında yer alıyor. Electronic Arts benzersiz bir savaş deneyimi sunacağını iddia ettiği oyun için sonunda beklenen açıklamaları yaptı. Oyunun belirlenen çıkış tarihi ise 19 Ekim olarak duyuruldu. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın alırsanız 2 gün önceden, 16 Ekim’de oyuna ulaşabileceksiniz.

Battlefield’ın en büyük yeniliği İkinci Dünya Savaşı‘na dönmesi ve Premium Pass’i kaldırıyor olması. Böylece oyuncular tüm içeriğe her zaman, DLC satın almadan ulaşabilecekler.

Ayrıca artık Multiplayer karakterlerimizi kostüm, üniforma, yüz, ırk, savaş boyaları ve daha birçok seçenek üzerinden özelleştirebileceğiz. Diğer yandan, oyunun standart sınıfları seviye atlamanızla çok daha derinleşecek. Yani her Battlefield oyuncusunun artık kendine göre bir oyun düzeni olacak.

Kozmetik tarafındaki yenilikler sadece askerlerle sınırlı değil. Oyunda aynı zamanda, tüm silah ve araçlar özelleştirilebilir olacak.

İki yeni oyun modu gelecek ve bu oyun modlarından Grand Operation, Battle-Royale benzeri mekanikler sunacak. 64 oyunculuk bu mod, günlerce sürecek bir savaşa sahne olacak ve cephede ölümün dönüşü olmayacak. Hikaye desteği bulunacak bu oyun modu, dinamik yapısıyla türe yeni bir soluk getirecek. Oyuncuların ilgisi sürekli olarak ara sahneler ve sürekli değişen savaş bölgeleriyle yüksek tutulacak.

Artık savaş sırasındaki patlamaları çok daha gerçekçi bir şekilde hissedebileceğiz. Eğer içinde bulunduğunuz bina patlarsa, patlamanın etkisiyle dışarı uçabilecek, yakınınızda yaşanan bir patlamada, ister istemez yere kapaklanacaksınız.

Battlefield 5 için ilk teaser videosunu yayınladı

Grafikleri ile büyüleyici görünen oyunda, Call of Duty Black Ops 4‘ün aksine olması gerektiği gibi hikaye modu yer alacak. Dünya Savaşları’nı konu alması beklenen Battlefield 5’in, henüz hangi tarihleri konu alacağı bilinmiyor.

Herkesin tahmin ettiği gibi EA Games, paranın kokusunu almış olacak ki Battle Royale tarzı bir modu Battlefield V‘e ekleyecek gibi görünüyor. Oyunun HUD ekranında yer alan göstergede, çoklu oyuncu modunda, PUBG ve Fortnite gibi geriye sayımın yapıldığını görüyoruz.

Şimdilik oyunun hakkında net bir açıklama bulunmadığını belirtelim. 23 Mayıs günü oyunun tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.