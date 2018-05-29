Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İyzico’nun kurucu ortağı Barbaros Özbugutu yeni hizmetle internetten satışlarda alışveriş tamamlanana kadar parayı güvence altına alacaklarını bildirdi. Korumalı ödeme hizmetiyle e-Ticaret’te güven meselesinin de ortadan kalkacağını belirten Özbuğutu “e-Ticaret’te tüketici, görmediği ürüne para veriyor. İnsanlar haklı olarak ürün konusunda endişeleniyor. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciye hukuki anlamda yetirince güvence sunulmuyor. Bu da pazarın büyümesini engelliyor. Maalesef e-Ticaret’in toplam ticaret içerisindeki payı yüzde 1,7 seviyelerinde. Oysa bu Almanya’da yüzde 13 civarında. Korumalı ödeme sistemi pazarın da büyümesini sağlayacak” dedi.



Bazı e-Ticaret sitelerinin bu hizmeti verdiğine dikkat çeken Özbuğutu, İyzico ile bunu herkese ulaştırmak istediklerini söyledi. Özbuğutu “Biz aslında ödeme sistemlerini bir anlamda demokratikleştiriyoruz. Korumalı ödemi sisteminin belirli bir alanda değil bütün bir alanda herkes tarafından kullanılmasını sağlıyoruz. Şu an 800 üyemizle test ediyoruz. Yaklaşık yarısı bu özelliği aktif olarak kullanıyor. Test aşamasını tamamladıktan sonra toplam 17 bin üyemiz de bu hizmetten yararlanabilecek. Sadece firmalar ve KOBİ’ler değil sosyal medyadan satış yapan fenomenler de bu hizmetten yararlanabilecek. Artık “siparişleriniz için DM” atın demek zorunda kalmayacaklar” diye konuştu.



HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Bugüne kadar 300 binin üzerinde satıcıyı e-Ticaret sistemine kazandırdıklarını ifade eden Özbuğutu “Her yıl yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösteriyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl 3,2 milyar liralık ticarete aracılık ettik. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk yerli girişim olmak” dedi.

WhatsApp’tan mesaj at paran hemen gelsin

İyzico, geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu İyziLink ile de WhatsApp ve SMS üzerinden ödeme alıyor. Kullanıcıların oluşturdukları ürün linklerini kısa mesajlar ve sosyal medya üzerinden göndererek satış yapabildiğini anlatan Barbaros Özbuğutu “Böylece web sitesine ya da teknik bir geliştirmeye ihtiyacınız kalmıyor. İyziLink’i kullanan satıcıların satışlarının yüzde 47’si yurt dışına yapıldı. Yurt dışına en çok satış yapılan ülkeler ABD, Almanya ve Fransa oldu. Bölge olarak bakıldığında, İyziLink üzerinden satılan ürünlerin yüzde 76’sının Avrupa ülkelerine gönderildiği görüldü. Türkiye’de ise satışların yüzde 84’ü İstanbul dışındaki diğer illere yapıldı” dedi.