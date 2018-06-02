Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmada, gençlerin internet tercihleri, sosyal medyanın etkisiyle ilgili görüşleri ve akıllı cep telefonu kullanımı araştırıldı.

7 Mart-10 Nisan döneminde yürütülen çalışmaya katılan 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 51'i Facebook, yüzde 69'u Snapchat, yüzde 72'si Instagram ve yüzde 85'i YouTube paylaşım sitelerini kullandığını ifade etti.

Araştırma merkezinin 2015 yılında yürüttüğü benzer bir çalışmada, aynı yaş aralığındaki gençlerin yüzde 71'inin Facebook, yüzde 52'sinin Instagram ve yüzde 41'inin Snapchat kullandığı sonucu çıktığı hatırlatıldı.

Diğer yandan sosyal medyada paylaşım sitelerinden en çok hangisinin kullanıldığına ilişkin verilerin paylaşıldığı çalışmada, gençlerin yüzde 35'inin Snapchat, yüzde 32'sinin YouTube, yüzde 15'inin Instagram, yüzde 10'unun Facebook, yüzde 3'ünün Twitter ve çok düşük oranlarda Reddit ya da Tumblr internet platformlarını kullandığı belirtildi.

Gençlerin yüzde 95'inin bir akıllı telefona sahip olduğunun belirtildiği çalışmada, bu oranın 2015 yılında yüzde 73 olduğuna işaret edildi.

Öte yandan çalışmada, Amerikalı gençlerin sosyal medyanın etkileri hakkında ortak bir görüşü olmadığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 31'i sosyal medyanın etkisinin çoğunlukla pozitif, yüzde 24'ü de çoğunlukla negatif olduğunu ifade ederken, yüzde 45 ise sosyal medyanın ne pozitif ne de negatif etkisi olduğunu söyledi.