Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilişimciler, bilişim terimlerinin Türkçeleştirilmesi için seferberlik başlattı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) daha önce oluşturulan ‘Terim Kolu’ ve ‘Özenli Türkçe Çalışma Grubu’na ‘Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nu da ekledi. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe son 6 ayda 1048 İngilizce bilişim terimini Türkçeleştirdiklerini söyledi. Başkanlığını Prof. Dr. Tuncer Ören’in yaptığı grubun değiştirdiği terimler arasında gözlemci-(cookie), köle ağ-(botnet), tuzak-(honeypot), siber muhalif-(hacktivist), veri oltalama-(data fishing), veri çoğaltma-(data farming), veri arayıcı-(data +miner), kukla değişken-(dummy variable) bulunuyor. Karşılık bulunması planlanan diğer güncel bilişim terimleri arasında ise yaygın şekilde kullanılan ‘blockchain’ ve ‘cloud computing’ terimleri yer alıyor. Aktepe “Çok sayıda yabancı bilişim terimi yanlış şekilde, içeriğinden habersiz biçimde kullanılıyor. Türkçe karşılıklarında ısrarcı olmalıyız. Bu ısrarın, bilime, bilişime, teknolojiye olan hakimiyeti arttırdığı da kısa sürede görülecektir” diye konuştu.