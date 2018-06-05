Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan drone’lar artık birçok farklı iş kolunun ayrılmaz parçası. Türkiye’de 20’ye yakın alanda, dünyada ise 100’ün üzerinde iş kolunda kullanılan drone’ların gelecekte daha fazla alanda yer alması ön görülüyor. Nitekim Türkiye’deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış drone’lara olan ilginin arttığını gösteriyor. Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. Drone ehliyeti olanların sayısı ise 4 bin 754’den 20 binlere yükselmiş durumda.



Drone sahibi olmanın ve kullanmanın ise belli kuralları var. 23 Şubat 2016 tarihinden itibaren 500 gram ve üzerinde drone sahibi olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemi yapması zorunlu hâle geldi. Drone’ları ticari amaçlı kullanmak isteyenlere ise 27 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte ehliyet alma zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla birlikte ağırlığı farketmeksizin ticari amaçlı drone kullanan herkes ehliyet almak durumunda. İstanbul’da 3 noktada verilen drone ehliyetleri ülke genelinde toplam 22 merkezden alınabiliyor. Drone ehliyeti almak için ödenmesi gereken ücret ise gruplarına göre 800 ile 1500 lira arasında değişiyor.



Drone ehliyetleri hakkında bilgi veren Türkiye Drone Ligi (TDL) kurucularından Can Tayfun iki çeşit drone ehliyeti olduğunu söyledi Tayfun, “Ticari olarak drone kullanmak isteyenler 12 saatlik bir eğitimden geçiriliyor. Hobi amaçlı olanlarda böyle bir zorunluluk yok. Drone kullanırken de belli başlı kurallara uyulması gerekiyor. Kalabalık alanlarda, havaalanı yakınlarında, spor müsabakalarını oynandığı alanlarda uçmak yasak. Şayet bu kurallara uyulmazsa çok ağır cezalarla karşılaşılabilir. İkinci olarak ise sporcu lisansı var. Drone sporu Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na bağlandı. Buraya bağlı çeşitli kulüpler var. İsteyenler buralardan drone pilotu lisansı alabiliyor” diye konuştu.



Drone’ların fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra askerî alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda kullanıldığı söyleyen Tayfun, “Drone sayısındaki artışa bağlı olarak drone pilotuna da ihtiyaç artıyor. Bunun için şimdiden tedbir almamız lazım” dedi.

Satışlar ikiye katlandı

MediaMarkt Türkiye Satın Alma Müdürü Faruk Kocabaş drone satışlarının her sene arttığına dikkat çekerek, “Pazarın her sene adet bazında yüzde 70 civarında büyüdüğünü görüyoruz” diye konuştu. En çok satış yapılan illeri de sıralayan Kocabaş, “İlk sırada İstanbul var. Onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri izliyor. Büyüme oranlarına baktığımızda 2018’in ilk 4 ayında, 2017 yılının tamamında sattığımız drone’nun iki katı satış yaptık” dedi.