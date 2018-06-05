Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy A6’nın Türkiye fiyatı 2.799TL olarak açıklanırken Galaxy A6+ 3.199 TL fiyatla satışa sunuluyor. 1 Haziran - 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında her iki modelden birini alan tüketiciler 300 TL değerinde hediye çeki kazanıyor.

Yeni Galaxy A6 ve A6+, premium Super AMOLED ekranı ile öne çıkarken, çift kamerası “Canlı Odak” özelliği sayesinde kullanıcıların hem fotoğraf çekilmeden önce, hem de fotoğraf çekildikten sonra alan derinliğini ve netlik etkisini kontrol etmesine imkân sağlıyor.