Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei 5,99 inç boyutundaki, Y7 2018 modeli ile FullView ekranını giriş seviyesindeki telefonlara taşıyor. Fotoğraf konusunda iddialı olan cihazın çift lense sahip arka kamerası, çekimlerde alan derinliği etkisini artırmak için 13 MP ve 8 MP’lik sensörleri bir arada barındırıyor. Önde ise 8 MP’lik kamera bulunuyor. Yapay zekâ algoritması ile güçlendirilmiş yüz tanıma sistemi, telefonun birçok kilit opsiyonunu yönetirken, Fingerprint 4.0 teknolojisiyle geliştirilen parmak izi okuyucusu cihazın 0,35 saniyede devreye girmesini sağlıyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 1.399 TL.