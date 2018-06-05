Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnstagram neden açılmıyor, İnstagram durduruldu hatası nedir gibi aradıklarınıza bu haberde cevap vermeye çalıştık. Facebook tarafından satın alınan ve dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından olan instagramda ortaya çıkan hata milyonlarca kullanıcıyı endişelendiriyor. Kullanıcılar özellikle bir başka sosyal ağ Twitter'da duruma cevap ararken, sorunun sadece bazı telefon modellerinde ortaya çıktığı varsayılıyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram'a girmeye çalışan milyonlarca kullanıcı bu sabah "İnstagram durduruldu hatası" ile karşılaştı. Sorunun kaynağı tam olarak bilinmese de, bu duruma güncellemeye bağlı bir açığın neden olduğu düşünülüyor. Sorunun bazı telefon modellerinde olması da bu düşünceyi destekler nitelikte. Konuyla ilgili ise Instagram ve Facebook'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İNSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR? İÇİN TIKLAYIN

KULLANICILAR TEPKİLİ

Dünya genelinde Instagram'a giremeyen milyonlarca kullanıcı duruma tepkili ve sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.