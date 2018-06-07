Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei sözcüsü Joe Kelly yaptığı yazılı açıklamada, New York Times gazetesinin önceki gün yaptığı haberle gündeme gelen, Facebook ile mobil cihaz üreticileri arasındaki hizmet entegrasyonu kapsamında yapılan iş birliklerinde üreticilerin kullanıcı verilerine ölçüsüz şekilde erişmesine olanak sağladığı iddiasının kendileri açısından doğru olmadığını belirtti.

Kelly, "Tüm akıllı telefon üreticileri gibi Huawei de kullanıcılara daha iyi hizmet sağlamak üzere Facebook'la iş birliği yapmıştır. Huawei bu süreçte Facebook kullanıcı verilerini ne toplamış ne de depolamıştır." ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesindeki haberde, Facebook'un son 10 yılda cep telefonu ve tablet üreticileriyle mobil uygulamalar geliştirmek ve işletim sistemlerine fonksiyonlar eklemek üzere yaptığı iş birlikleri çerçevesinde üreticilerin kullanımına açtığı uygulama programlama arayüzleriyle (API) kullanıcıların kişisel verilerine ölçüsüz olarak erişmelerine olanak sağladığını ileri sürmüştü.

Gazete ertesi gün yayınladığı haberde ise Facebook'un bu tür anlaşmalar yaptığı 60'dan fazla cihaz üreticisi arasında ABD Kongresi tarafından "ulusal güvenlik tehdidi" kategorisinde değerlendirdiği Çin şirketi Huawei'nin de bulunduğunu bildirmişti.

Facebook'un mobil işbirliklerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Francisco Varela gazeteye verdiği yanıtta, söz konusu teknik iş birliklerinde cihaz üreticilerinin Facebook'un kullanıcı verilerinin erişimine "kontrollü olarak" izin verildiği, üreticilerin verileri kendi hesabına toplamasının ve depolamasının söz konusu olmadığını savunmuştu.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.