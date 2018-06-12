Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya kapsamında GM 8; Turkcell mağazalarında tarifeye ek ayda 46,43TL’den, GM8 GO ise 38,5TL’den satışa çıkıyor. Vodafone aboneleri ise GM 8 modeline faturaya ek ayda 60 TL’den, GM8 GO modeline de 30 TL taksitlerle sahip oluyor.