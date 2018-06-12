Kampanya kapsamında GM 8; Turkcell mağazalarında tarifeye ek ayda 46,43TL’den, GM8 GO ise 38,5TL’den satışa çıkıyor. Vodafone aboneleri ise GM 8 modeline faturaya ek ayda 60 TL’den, GM8 GO modeline de 30 TL taksitlerle sahip oluyor.
General Mobile GM 8 ayda 38 TL’ye satışa çıktı
12.06.2018 - 03:02 | Son Güncelleme: 12.06.2018 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, GM 8 ve GM 8 GO modellerini tüketicilerle buluşuyor.
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564316 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/564316.aspx
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