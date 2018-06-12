Gelişmiş kamra özellikleri ile dikkat çeken LG K9, Turkcell mağazalarında 799 TL fiyatıyla sahiplerini bekliyor. Otomatik Çekim, El Hareketiyle Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım gibi özellikleriyle gelen K9 ‘Düşük Işık Görüntü Düzeltme’ özelliği ile loş ışıkta net fotoğraf çekiyor.
LG K9 yeni kamera özellikleriyle geliyor
12.06.2018 - 03:10 | Son Güncelleme: 12.06.2018 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LG Electronics, orta segmente hitap eden K serisi yeni akıllı telefonu LG K9’u Türkiye’de satışa sundu.
Etiketler : LG K9,LG K9 özellikleri,
564317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/564317.aspx
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