Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişmiş kamra özellikleri ile dikkat çeken LG K9, Turkcell mağazalarında 799 TL fiyatıyla sahiplerini bekliyor. Otomatik Çekim, El Hareketiyle Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım gibi özellikleriyle gelen K9 ‘Düşük Işık Görüntü Düzeltme’ özelliği ile loş ışıkta net fotoğraf çekiyor.