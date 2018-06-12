Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıkları insanlar gibi teknolojik cihazları da oldukça fazla etkiliyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar, direkt güneş ışığına maruz kaldığında gerek işlemcilerinde gerekse bataryalarında sıkıntılar ortaya çıkıyor. Uygulamalarla birlikte zaman zaman daha da fazla ısınan cep telefonlarının güneşte kaldığı zaman bozulma riski iki kat artıyor. Elektronik cihazları güvence altına alan Cepkask AŞ Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, kullanıcıları sıcak havalara karşı uyararak, özellikle cep telefonlarının güneş ışığı ve sıcağa maruz bırakmaması gerektiğini söyledi. Milyonlarca telefonun sırf bu yüzden kullanılamaz hâle geldiğine dikkat çeken Gülgeç “Devamlı yüksek ısıya maruz kalan ve sentetik hammadde ile imal edilmiş cep telefonlarının ana kartları bu ısı sebebiyle rahatlıkla deforme olabilir. Yüksek ısıya maruz kalan ve korunaklı kılıf sebebiyle kendini soğutamayan cep telefonunda zamanla deformasyonlar başlayabilir, ana kart ve pil üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Bu olumsuz etkinin uzun süre sürmesi durumunda cep telefonunun pili şişer ve kullanılmaz hâle gelir” dedi. Telefonlardaki uygulamaların da cep telefonunun yükünü haddinden fazla arttırdığını belirten Gülgeç “Cep telefonlarına yük bindiren gereksiz uygulamaları ihtiyaç dışındaysa kapatın ve cihazınızı mümkün olduğunca havalandırın. Orijinal olmayan kulaklıklar da cep telefonuna zarar veriyor. Orijinal olmayan piller, nerede hangi şartlarda ve hangi kalitede malzemeler ile üretildiği belli olmayan yan sanayi şarj adaptörleri, oto şarj aparatları hatta kulaklıklar bile cihazınıza zarar verebilir. Hatta voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edemeyen şarj aparatları yangına sebebiyet verebilir” açıklamasında bulundu.