Bu büyük futbol gösterisi, siber suçluların da iştahını kabartıyor. Eset, futbol karşılaşmalarını internetten izlemek isteyenleri uyarıyor. İnternetten gol izlemek isterken kendi kalenize gol yemek istemiyorsanız bunlara dikkat edin:
¥ Karşılaşmalar ve oyuncular hakkında kötü amaçlı link, e-Posta veya sosyal medya mesajı alabilirsiniz. Eki açtıktan veya bağlantıyı tıkladıktan sonra makinenize yerleştirilen truva atı yardımıyla saldırganlar finansal bilgilerinizi alabilir.
¥ Canlı yayın yaptığını duyuran bir web sitesinden ücretsiz olarak izlemeniz öneren bir link gelebilir. Ancak yanlışlıkla bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen programlarla tehlikeye atarsınız.
¥ Sahte web siteleri üzerinden sahte tekliflere dikkat edin.
¥ Maç biletleri sadece FIFA’nın sitesinden satıldığı için bunun dışındaki herhangi bir kanaldan alım yapmayın.
¥ Ortak bir Wi-Fi noktasına bağlandığınızda, saldırganlar kişisel verilerinize erişebilir. “Ücretsiz Wi-Fi” gibi jenerik bir isme hitap edebilecek ve bir tuzak olabilecek hileli hotspot kurabilirler.
¥ Favori takımlarınızda ve oyuncularınızda en son güncellemeleri almak için sadece denenmiş ve gerçek kanalları kullanın.