Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu büyük futbol gösterisi, siber suçluların da iştahını kabartıyor. Eset, futbol karşılaşmalarını internetten izlemek isteyenleri uyarıyor. İnternetten gol izlemek isterken kendi kalenize gol yemek istemiyorsanız bunlara dikkat edin:

¥ Karşılaşmalar ve oyuncular hakkında kötü amaçlı link, e-Posta veya sosyal medya mesajı alabilirsiniz. Eki açtıktan veya bağlantıyı tıkladıktan sonra makinenize yerleştirilen truva atı yardımıyla saldırganlar finansal bilgilerinizi alabilir.

¥ Canlı yayın yaptığını duyuran bir web sitesinden ücretsiz olarak izlemeniz öneren bir link gelebilir. Ancak yanlışlıkla bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen programlarla tehlikeye atarsınız.

¥ Sahte web siteleri üzerinden sahte tekliflere dikkat edin.

¥ Maç biletleri sadece FIFA’nın sitesinden satıldığı için bunun dışındaki herhangi bir kanaldan alım yapmayın.

¥ Ortak bir Wi-Fi noktasına bağlandığınızda, saldırganlar kişisel verilerinize erişebilir. “Ücretsiz Wi-Fi” gibi jenerik bir isme hitap edebilecek ve bir tuzak olabilecek hileli hotspot kurabilirler.

¥ Favori takımlarınızda ve oyuncularınızda en son güncellemeleri almak için sadece denenmiş ve gerçek kanalları kullanın.