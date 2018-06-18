Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LONDRA

Londra’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen 5G Dünya Zirvesi’nde ‘5G ile geliştirilen yeni iş modelleri konulu panele konuşmacı olarak katılan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, gazetecilerle de bir araya gelerek Türkiye’de uygulanacak yeni sabit altyapı paylaşım sistemi hakkında bilgi verdi ve Türk Telekom’un odaklandığı ana stratejilerden bahsetti. Yeni sistemde herkesin kazançlı çıkacağını dile getiren Doany “Yatırım maliyetlerinin azalmasıyla fiber hizmet kapsamı daha da yaygınlaşacak, hizmet kalitesi iyileşecek, fiberin eriştiği hane sayısında da önemli ölçüde artış gerçekleşecek. Sabit altyapıda imtiyaz anlaşmalarıyla asıl mülkiyet kamuya ait olduğundan, günün sonunda yapılan tüm yatırımlar devlete ve ülke faydasına olacak. Kısacası bu işin asıl kazananı vatandaş ve Türkiye olacak.” diye konuştu. Geliştirdikleri yeni paylaşım modelinin tüm dünyaya örnek olacağını ifade eden Doany “Bugünlerde Avrupa, benzer bir ortak yatırım modeli üzerinde tartışıyor. Sonuçta aklın yolu bir: Ortak yatırım modelinin operatörlerin yeni yatırımlar yapıp mevcut altyapıyı geliştirmelerini teşvik edici verimli bir model olduğunu herkes görecek.” dedi. Doany, Türk Telekom’un diğer operatörler tarafından önceden teklif edilen farklı çözüm önerilerini neden kabul etmediğini de şu şekilde açıkladı: Türkiye’de sabit hat altyapısı kullanım hakkı, Bakanlığın verdiği imtiyaz sözleşmesi ile 2026 yılına kadar Türk Telekom’a ait. Dolayısıyla Türk Telekom, kurmuş olduğu 262 bin kilometrelik fiber altyapının sahibi değil, üstlenici ve işletmecisi konumunda. Kamuya ait bir altyapıya sahip olduğu için Türk Telekom’un, diğer operatörlerin daha önce sabit altyapılarını hisse payı karşılığında sundukları Ortak Altyapı Şirketi planına dâhil olması düşünülemezdi.

"BANKALAR KREDİTÖR ORTAK BİZ ŞİRKETİ BİZ YÖNETİYORUZ"

2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilen hisselerinin yüzde 55’ini alan Otaş, ana ortak olarak 2013 yılında 29 bankadan toplam 4,7 milyar dolarlık kredi kullanmıştı. Kredinin en büyük payı 1,5 milyar dolarla Akbank’a ait. 1 milyar doları Garanti Bankası’na, 500 milyon doları İş Bankası’na kalan 1,7 milyar doları ise diğer bankalara ait. 2016’dan itibaren kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşayan Otaş, kreditör bankalarla hisse devri yaparak anlaşma yoluna gitti. Türk Telekom CEO’su Paul Doany, vardıkları anlaşmanın detaylarını anlattı. İş planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Doany “Biz beş yıllık bir plan yaptık. Pek çok operatör üç yıllık çalışır iş planını ama biz Türkiye’ye ve Türk Telekom’un yapabileceklerine inanıyoruz ve beş yıllık çalıştık. Zaten bankalar da bu planı görerek hesaplarını yaptılar” dedi.

STANDART BİR YAPILANDIRMA BU

Doany, şirketin kontrolünün kimde olacağı sorusuna cevap verirken net konuştu: Bankalar şirketi kontrol etmeyecek, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bankalar bu tarz şirketleri kontrol edemez. Aslında standart bir yeniden yapılandırma bu. Standart yeniden yapılandırmalarda her yıl bakacaklar satabiliyorlar mı yani normalde üç yıla ya da beş yıla kadar bile sürebiliyor. Sonra bir uzatma daha olabiliyor. Doany, bankaların bu konuda kendi aralarında bir anlaşma yaptığı bilgisini paylaştı.

2018'DE 4,1 MİLYAR YATIRIM YAPACAĞIZ

Türk Telekom’un her yıl için yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırım bütçesi olduğunun altını çizen Doany “2018 için öngörümüz yaklaşık 4,1 milyar TL yatırım yapmak. Sabit ve mobil birlikte. Biz onlara sabit için ayırdığınız bütçe nedir diye sorduk? 50 ile 250 milyon arasında değişiyor. Aynı parayı yatırarak daha fazla tesis alabiliyor olacaklar” diye konuştu.

TÜRK MODELİ NEDİR?

Protokol kapsamında sabit altyapı konusunda imtiyaz sahibi olan Türk Telekom, talep edilmesi hâlinde mevcut fiber altyapısını uzun süreli kullanım taahhüdü veren ve dileyen tüm operatörlere uygun koşullar ile kiralayacak. Yeni altyapı gerektiği durumlarda ise operatörle iş birliğine gidecek; altyapıyı Türk Telekom döşeyecek, yatırım maliyetini ise yeni altyapıyı talep eden operatör üstlenecek. Karşılığında operatör, bu yeni döşenen altyapıyı belli bir süre ücretsiz kullanma hakkına sahip olacak.

NELER KAZANDIRACAK?

- Operatörlerin yatırım maliyetleri azalacak.

- Altyapısı bulunmayan bölgelere altyapı yatırımı sağlanacak.

- Fiber altyapı yaygınlaşacak.

- Ürün çeşitliliği çoğalacak.

- Türkiye’nin genişbant penetrasyonu artacak.

- Kamunun altyapı üzerindeki hakları korunacak.

- Mükerrer yatırımı duracak, kaynaklar daha verimli kullanılacak.

- Genişleyen altyapı günün sonunda devlete ait olacak.