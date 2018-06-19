Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Steve Jobs, dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple’ı kurmadan önce herkes gibi iş arayan normal bir vatandaştı. Reed Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra Portland kampüsünde bir yıl boyunca kaligrafi, dans ve Shakespeare üzerine çalışmalar yapmıştı.

Ünlü girişimcinin açık arttırmaya sunulan iş başvuru formu 1973'te Steve Jobs tarafından dolduruldu. İstenilen konum bilgisi boş bırakılmış olan form RR Auction platformunda 50 bin dolarla açık arttırmaya sunulmuştu. 8-15 Mart tarihleri arasında yapılan açık arttırmada Jobs’un imzasını taşıyan başvuru belgesi 174 bin 757 dolara alıcısını buldu. En düşük teklif 5 bin dolardan başladı ve 50 bin dolar barajı çok kısa sürede aşıldı.

Açık arttırmada satışa sunulan bir diğer parçaysa yine Jobs’un imzasını taşıyan ve 2001 yılına ait Mac OS X kullanım kılavuzuydu. Bu parça için 25 bin dolar üstünde fiyatlar teklif edileceği ön görülmüştü. Satışa sunulan ikinci parça da 41 bin 806 dolardan alıcısını buldu.