Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu. Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı. Zira kamuya açık paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu. Bu yeni özellik Instagram ekibince de uzun uzun tartışıldı ve nihai karara varıldı.

Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıdığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var. Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.