Google, JD.com'a 550 milyon dolar yatırım yapacağını, şirketle varılan  ortaklık çerçevesinde JD.com ürünlerinin, Asya dışındaki tüketicilere erişim  sağlayarak Google'ın alışveriş hizmetinde yer alacağını açıkladı.

Açıklamada, Google teknolojisinin de Çinli E-ticaret şirketi JD.com'un  tedarik zinciri ve lojistik uzmanlığını içerecek şekilde düzenleneceği  belirtildi.

Çin'de e-posta ve arama motoru gibi başlıca hizmetleri engellenen  Google, JD.com'la yapılan ortaklık sayesinde tüketicilerin alışveriş  deneyimlerini dünya çapında geliştirmeye yönelik yeni keşiflerde bulunacağını  kaydetti.

Google, Güneydoğu Asya'daki tüketicilerin, 2025'e kadar internet  üzerinden 88,1 milyar dolar harcama yapmasını öngörüyor.

JD.com'un, Alibaba'dan sonra Çin'in en büyük ikinci e-ticaret şirketi  olduğu belirtiliyor.