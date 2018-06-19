Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Rıfat Oğuz... Tam bir sinema âşığı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Oğuz’un sinema tutkusu, onu Hollywood’un en tanınmış simalarından biri hâline getirmiş. 2015 yılında kurduğu mobil sinema platformu Sinemia ile kısa sürede 5 milyon kullanıcıya ulaşan Oğuz, bugün 38 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya sinema bileti pazarının 16 milyar dolarına hitap ediyor. Üyelik modeliyle kullanıcılara sinema dünyasının kapılarını açtıklarını belirten Oğuz “Sinemia ile kullanıcılar aylık üyelik bedeli ödeyerek bulundukları ülkenin herhangi bir şehrinde, diledikleri salonda, diledikleri filme, diledikleri seansta girebiliyorlar. Bunun yanı sıra, bu sene devreye aldığımız Sinemia mobil uygulaması ile sinemaseverlere uçtan uca bir hizmet sunuyoruz. Sinemasever gideceği filme karar vermekten başlayarak, Uber çağırmaktan bilet satın almaya, restoran ayrıcalıklarından sevdiği filmin oyuncaklarını sipariş etmeye kadar bütün ihtiyaçlarını uygulama üzerinden karşılayabiliyor. Ayrıca içerik sitemiz Sinemia Social ile sinemaseverlere sinemayla ilgili aradıkları tüm bilgileri bulabilecekleri bir alan sunuyoruz. Burada farklı konseptlerde film ve film kesitlerinden oyuncularla ilgili haberlere, replik listelerinden en iyi film galerilerine, vizyondaki ve vizyona girecek filmlerden sinema dünyasındaki en yeni gelişmelere, kullanıcı yorumlarından kişisel listelere kadar her şey bir arada” dedi.

Kanada ve Avustralya’da 1 ay önce faaliyete başladıklarını dile getiren Oğuz onların dışında kalan ülkelerde, yani Türkiye, İngiltere ve ABD’de ayda toplam 5 milyon tekil sinemasevere ulaştıklarını söyledi. Bu pazarlar içerisinde ABD’nin çok özel yere sahip olduğunu dile getiren Oğuz “2017 yılında ABD pazarına girdik. İlk 3 ay içinde 50 eyalette hizmet sunmaya başladık ve bu pazarda 6 aydan kısa bir sürede 1 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaştık. ABD pazarında 2018 yılı için belirlediğimiz hedefleri 2017 sonunda geçtik. ABD bizim için en önemli pazar çünkü dünyadaki 38 milyar dolarlık sinema bileti pazarının 11 milyar dolarını burası oluşturuyor. Aynı zamanda sinema alanındaki üretimin de kalbi, hepimizin bildiği gibi Los Angeles. Şimdiye kadar hedeflerimizin ilerisinde bir performans göstermeyi başardık. Özellikle mayıs ayı itibarı ile ABD basının gündemine oturmayı başardık. Dünyanın en önde gelen teknoloji ve eğlence basınında defalarca yer aldık. Bunlar içinde TechCrunch, Wired, Variety, CNET, Hollywood Reporter gibi basılı ve dijital yayınlar ayrıca da CNN gibi önemli televizyon kanalları var” diye konuştu.

Çin’i fethedecek

Yıl sonuna kadar aralarında Hong Kong ile Singapur’un da olduğu Asya ve Uzak Doğu pazarlarına açılmak istediklerini belirten Oğuz “Öncelikli hedefimiz ABD. Sonrasında, 6 milyar dolar ile dünyanın ikinci büyük sinema pazarı olan Çin pazarı, hemen akabinde Japonya ile Asya geliyor. 2018 içerisinde Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri Hong Kong ve Singapur’un da olduğu 6 yeni pazara açılarak toplam 9 ülkede olmayı planlıyoruz” dedi.

FİLMDEN ÖNCE SÜPER KAHRAMANLARLA TANIŞACAĞIZ

Biri inovasyon ve teknoloji odağı San Francisco’da, diğeri sinema endüstrisinin global merkezi Los Angeles Hollywood’da iki ofisi bulunan Oğuz’un hayatı Türkiye’den çok ABD’de geçiyor. Hollywood’da sürekli proje geliştirdiklerini anlatan Oğuz “Veri temelli bir uygulama olduğumuz için, Los Angeles’taki stüdyolara, kullanıcıların sinema alışkanlıklarını anlamlı ve doğru yönlendirebilmeleri için verilerimizle destek olacağız. Bunun dışında sinemaseverlerin sinemadaki karakterlerle daha fazla etkileşime girebileceği platformlar oluşturduk. Burada da yine stüdyolarla çalışıyoruz. Elinizde Sinemia app ile sinema salonunda beklerken yanınızdan süper kahramanlar yürüyecek, evde film izlerken, televizyonda gördüğünüz karakterleri evin içinde görebileceksiniz. Bütün bu iş birliklerine yönelik görüşmelerimiz sürüyor, 2018 yılı içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.