Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 farklı renk seçeneğiyle gelen BackBeat GO 600’de diğer kulaklıklardan farklı olarak müzik türüne göre en doğru şekilde duymanızı sağlayan farklı dinleme modları bulunuyor. 90 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilen kulaklık, tek 18 saat kullanılabiliyor. Bluetooth özellikli cihazlarda 10 metreye kadar çekim alanına sahip BackBeat GO 600, katlanabilir kulaklık uçlarıyla da kolaylıkla taşınabiliyor. Dâhilî geniş bant mikrofon ile telefona gelen çağrıları cevaplayabildiğiniz kulaklık, Siri, Google Now ve Cortana gibi kişisel asistanlara ses kontrolü ile erişebiliyor. Plantronics BackBeat GO 600’ün satış fiyatı ise 399 TL.