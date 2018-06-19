OLED TV teknolojisiyle tamamlanan BRAVIA televizyonları, seyircilere hayal ettiği tecrübeyi en iyi görselle sunmak için 8 milyondan fazla piksele sahip. Ekranı bir konuşmacıya dönüştüren Sony’nin sürükleyici akustik yüzey teknolojisi ise kalabalığın gürültüsünü hissedecek, en iyi ses sistemini sunuyor.
Dünya Kupası heyecanını eve getiriyor
19.06.2018 - 02:37 | Son Güncelleme: 19.06.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sony’nin OLED BRAVIA TV ile sunduğu A1 OLED ve AF8 OLED Serisi futbol maçlarının heyecanını evinize getiriyor.
Etiketler : dünya kupası,oled tv,sony,
565187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/565187.aspx
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