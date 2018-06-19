Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OLED TV teknolojisiyle tamamlanan BRAVIA televizyonları, seyircilere hayal ettiği tecrübeyi en iyi görselle sunmak için 8 milyondan fazla piksele sahip. Ekranı bir konuşmacıya dönüştüren Sony’nin sürükleyici akustik yüzey teknolojisi ise kalabalığın gürültüsünü hissedecek, en iyi ses sistemini sunuyor.