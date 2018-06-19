Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber üzerine Sadun Kaya’nın Kocaeli’ndeki ofisine giden yatırımcıların eli boş döndüğü ve muhatap bulamadığı belirtildi. Kaya’ya uzun zamandır ulaşılamadığı ifade ediliyor. Kısa zaman önce 22 yöneticisine Mercedes marka otomobil hediye eden Hipper A.Ş. yalnızca bin 500 TL’lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vadetmişti. Gazetemizin ulaştığı bir şirket yetkilisi ise, “Ortaklar arasında yaşanan bir anlaşmazlık var. Sadun Bey yurt dışına kaçmadı. İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İzmit’te minening için tesis kurulacaktı, kiralama modeliyle burada Turcoin üretimi yapılacaktı” dedi.