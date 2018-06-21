Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IGTV nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır sorularına bu haberde cevap vermeye çalıştık. Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşmayı sağlayan en etkili uygulamalardan Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esnetiyor. Birçok kullanıcı için devreye giren yeni özellik, zaman içerisinde tüm kullanıcılara erişecek.

IGTV NEDİR?

IGTV adı verilen yeni uygulamanın, Instagram'ın çoğu kullanıcı için bir dakika olan video süresini 10'a çıkaracağı, çok sayıda takipçiye sahip hesaplarda bu sürenin bir saate kadar uzayacağı bildirildi. Kullanıcılar Direkt Mesaj butonunun yanındaki TV butonundan özelliğe ulaşabiliyor. Şimdiden oldukça beğenilen özellik görünümüyle dikkat çekiyor.



(IGTV butonu)



(IGTV yayınından bir kesit)

YOUTUBE'A RAKİP OLABİLİR

Instagram'ın IGTV ile Google'ın YouTube'unu taklit ettiği ve uygulamanın gelecekte YouTube'a rakip olabileceği belirtiliyor. Facebook'un 2012'de satın aldığı, neredeyse 8 yaşındaki Instagram'ın bir milyar kullanıcısı bulunuyor.